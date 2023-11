Jedno zwycięstwo, siedem porażek – ostatnie miejsce w I lidze – tak wyglądają w tabeli szczypiorniści Olimpu AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Czy widmo degradacji zaczyna zaglądać w oczy zielonogórskim piłkarzom ręcznym?

O to pytaliśmy w dzisiejszym programie Szatnia Akademików. Gościem Macieja Noskowicza był trener Ireneusz Łuczak.

Jest mi przykro, że jesteśmy na ostatnim miejscu. Od wielu lat prowadzę AZS i nigdy nie byłem na końcu stawki, a teraz jesteśmy tam już drugi tydzień. Mogłem się z tym liczyć, że może być bardzo ciężko. Taka była moja decyzja, by całkowicie odmłodzić zespół. Biorę to na siebie i muszę z tym żyć. Cały czas wierzę jednak w tych chłopaków. Nie przeraża mnie to, że jest bardzo źle.