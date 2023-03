Czy Wacław Maciuszonek zostanie odwołany z funkcji przewodniczącego sejmiku województwa lubuskiego? Podczas najbliższej, poniedziałkowej sesji opozycja zgłosiła punkt o odwołanie Maciuszonka.

Dziś o tej sprawie rozmawialiśmy ze Zbigniewem Kołodziejem. Radny wojewódzki z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, gość „Rozmowy na 96 FM” nie ma wątpliwości. – Arytmetyka jest nieubłagana, Maciuszonek pozostanie na swoim stanowisku – mówi Kołodziej.

Jeśli chodzi o odwołanie, opozycja ma do tego prawo. Tego nikt nie zabrania. 18 radnych będzie przeciw odwołaniu, 12 za. We wniosku jest uwaga o niezwołaniu sesji w grudniu w sprawie ZIT-ów. Wniosek jednak był niekompletny, dlatego tego nie zrobił. Nie wiem, czy ta sesja by coś zmieniła.