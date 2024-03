Muszę wziąć sprawy w swoje ręce – powiedział w poniedziałek na antenie Radia Index Cezary Wysocki, wiceprzewodniczący lubuskiej Nowej Lewicy i jednocześnie kandydat do Rady Miasta Zielona Góra. To nie jest pierwszy raz Wysockiego, jeśli chodzi o start do ratusza. Bo swoich sił w wyborach próbował już 2 razy. Pierwszy raz w 2015 roku.

Mówi gość poniedziałkowej „Rozmowy na 96 FM”.

Mimo to do ratusza wejść się nie udało. A jak Wysocki ocenia obecnych radnych? Wszyscy do wymiany – kwituje krótko nasz rozmówca.

