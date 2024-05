Jak wygląda proces wdrażania się nowych władz, jeśli chodzi o zarządzanie Zieloną Górą? Gościem Rozmowy na 96FM był Jarosław Flakowski.

Wiceprezydent miasta przyznał, że spotkania z kadrą kierowniczą już się odbyły, na horyzoncie są kolejne spotkania z pracownikami.

Mamy w planie się spotkać po kolei ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w urzędzie miejskim. Podgórna to tylko słowo klucz, bo magistrat jest rozproszony po całej gminie. Naszym pierwszym celem było płynne przejęcie władzy, żeby urząd nie stał w miejscu. Początkowo było to ciężkie zadanie.

Flakowski w magistracie ma odpowiadać m.in. za fundusze unijne. Trwa przegląd inwestycji, zwłaszcza tych współfinansowanych przez środki europejskie.

To jest jedno z moich głównych zadań. We współpracy z panem prezydentem Pabierowskim i panem prezydentem Tonderem dokonujemy analizy poszczególnych wniosków. Będziemy kontynuować projekty, które są zasadne, część jeden do jednego, a część projektów będzie, które spotykają się z wątpliwościami mieszkańców będziemy weryfikować.