– Na bazie DPS-u ścierają się różne nurty polityczne, to nie służy mieszkańcom i miastu – skomentował sytuację wokół Domu Kombatanta Wadim Tyszkiewicz. Senator RP był gościem Rozmowy na 96 FM.

W audycji stwierdził, że źle stało się, iż DPS stał się przedmiotem walki politycznej.

To nie jest dobre, to ani dobra reklama dla Zielonej Góry, ani nic dobrego dla pensjonariuszy. Chodzi o ich dobro. Organizujemy zbiórkę, w którą też się włączyłem. To chyba nie powinno tak wyglądać. Coś tam źle się stało, że nagle DPS jest używany do walki politycznej. Te polityczne nurty się tam ścierają.