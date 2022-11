Jaka będzie polityczna przyszłość ruchu „Polska 2050”, którym kieruje Szymon Hołownia? Dziś w „Rozmowie na 96 FM” podejmowaliśmy Tomasza Siemińskiego, członka zarządu regionu lubuskiego ruchu.

Celem ruchu są wybory i budowa struktur partyjnych. – Jesteśmy po wewnętrznych wyborach – usłyszeliśmy od naszego gościa,

Jeśli chodzi o struktury, one wciąż są w regionie lubuskim budowane. My zapytaliśmy Tomasza Siemińskiego ilu obecnie ruch ma członków w naszym regionie.

Mamy wciąż 700 wolontariuszy, a takich aktywnych ok. 50. To duża liczba, ta grupa jest motorem napędowym, do tego wąska grupa liderów, którzy budują struktury partyjne i przygotowanie do następnych wyborów.