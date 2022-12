Za nami Narodowy Spis Powszechny realizowany w ub. roku. Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki, również dla województwa lubuskiego. Dziś o spisie rozmawialiśmy z dyrektorem zielonogórskiego urzędu Romanem Fedakiem.

Gość „Rozmowy na 96 FM” odniósł się do najważniejszych rezultatów jeśli chodzi o nasz region. Lubuszan jest mniej. Fedak twierdzi, że ta tendencja niestety będzie się pogłębiać.

Fedak odniósł się również do kwestii starzenia się naszego społeczeństwa.

Jeśli chodzi o bilans zgonów i urodzeń, to jest niekorzystny. Również wpływa na to fakt, że się starzejemy. Mówiąc o starzeniu, to jedyny wskaźnik, który rośnie. Ponad 7 punktów procentowych wzrost na przestrzeni dekady.