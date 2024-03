Finiszuje kampania wyborcza w Zielonej Górze. O zbliżających się wyborach samorządowych dziś w „Rozmowie na 96 FM”.

Naszym gościem był Robert Górski. Radny klubu „Zielonej Razem” w ostatnich wyborach pobił rekord w ilości zdobytych głosów, stąd optymizm naszego rozmówcy.

Myślę, że będzie dobrze, W poprzednich wyborach ustanowiłem najwyższy wynik w historii naszych wyborów, czyli 2348 głosów z drugiego miejsca, a nie z jedynki. Doceniam i szanuje kontrkandydatów, ale myślę, że sobie z nimi poradzę, bo mam najwięcej do zaproponowania.

Jeśli chodzi o kontrkandydatów Górski odniósł się do startu w wyborach prezydenckich Janusza Jasińskiego i Marcina Pabierowskiego. Dodajmy, w ostrych słowach.

Janusz Jasiński, oszust, człowiek, który oszukał swoich pracowników, nie zapłacił im za pracę, teraz ma czelność startować z lewicy, zdziwię się, gdy ktokolwiek na niego zagłosuje. Jeśli chodzi o Marcina Pabierowskiego, ma duże poparcie partii, ale gdy pytałem go to, co zrobił, nie mógł się niczym pochwalić.