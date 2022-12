Jak pomóc Ukrainie? Czy nasz wschodni sąsiad może integrować się z Unią Europejska i przede wszystkim na jakich zasadach? Sprawa Ukrainy była głównym tematem rozmów delegacji województwa lubuskiego w Brukseli.

Przedstawiciele samorządu uczestniczyli w seminarium pn. „Integracja Ukrainy z Unią Europejską – kontekst euroregionów”. Wydarzenie zorganizowało pięć województw wchodzących w skład Domu Polski Wschodniej.

O tym rozmawialiśmy dziś w Radiu Index z Radosławem Brodzikiem. Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej był gościem „Rozmowy na 96 FM”. Brodzik stwierdził, że Ukraina chce się jak najszybciej integrować w Zachodem.

Brodzika pytaliśmy również o kontekst lubuski podczas tej wizyty. Ma on duże znaczenie, bo przykładowo lekarze z Ukrainy chcą pracować w naszym regionie.

To się wszystko wiąże ze zmianą prawodawstwa polskiego. Każdy kraj, łącznie z Polską przygotowuje taką zmianę. Województwo lubuskie też jest do tego dosyć dobrze przygotowane. Wielki szacunek dla naszych szpitali. Udaje się zatrudniać lekarzy, drogę zatrudnienia skraca się do minimum. To jest z jednej strony potrzebne nam, a z drugiej my dajemy im pracę.