– Nie czujemy, żebyśmy mieli podcięte skrzydła – mówił dziś Radosław Brodzik, członek Rady Krajowej Nowej Lewicy.

Gość „Rozmowy na 96 FM” odniósł się do niedawnej decyzji koalicjantów. Przypomnijmy, Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica nie utworzą wspólnej listy i nie pójdą razem do wyborów samorządowych. Czy to dobry ruch? Zdaniem Brodzika, niekoniecznie.

Brodzik twierdzi, że każda partia realizuje swój własny interes. Jednocześnie przedstawiciel Nowej Lewicy uważa, że ugrupowanie w wyborach samorządowych sobie poradzi.

