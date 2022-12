Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze i jeden z jego obiektów jako miejsce pobytu uchodźców? Rok temu nikt nie uwierzyłby w taki scenariusz, a tymczasem hala akrobatyczna przy ul. Urszuli pełniła taką funkcję przez niemal pół roku.

Dziś w Rozmowie na 96 FM podsumowanie ostatnich dwunastu miesięcy z życia MOSiR-u. Gościem Radia Index był dyrektor Robert Jagiełowicz, który mówił, że to kolejny intensywny rok w życiu ośrodka.

Naprawdę się sporo działo, mieliśmy w poprzednich latach pandemię, a teraz jakby tego było mało była wojna. To był jeden z elementów, który się nagle przytrafił i musieliśmy się zająć uchodźcami. To był ciężki czas dla naszych pracowników, ale i dla całego środowiska sportowego, bo obiekty zostały ograniczone. To było duże wyzwanie, ale podołaliśmy jak zawsze.