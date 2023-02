„Pustelnik” zyskał nowe oblicze, zakończyła się modernizacja strumienia biegnącego przez Wzgórza Piastowskie. To ważne miejsce zwłaszcza dla mieszkających w pobliżu zielonogórzan.

Dziś na ten temat mówił w audycji Rozmowa na 96 FM Paweł Zalewski. Radny miejski niezrzeszony przyznał, że spotkał się z różnymi opiniami mieszkańców na temat wykonanych tam prac.

Pewne kontrowersje wzbudziła kwestia infrastruktury, chodziło zabudowę zbiorników. Wprowadzono elementy infrastruktury wzmacniającej takiej, jak granit czy siatka. To budzi kontrowersje części mieszkańców.

Inwestycję prowadziło Nadleśnictwo Zielona Góra, bo to teren należący do Lasów Państwowych, którym zależało m.in. na podniesieniu poziomu wód gruntowych.

Chodzi o retencję, małą, nizinną retencję wody po to, by ją zatrzymać. Ludzie lubią tam przychodzić, pobierają wodę ze źródełka. Chodzi o to, żeby ta woda szybko nie uciekała ze zbiornika, żeby jej trochę zatrzymać.