– Scenariusze powyborcze? Możliwe, że będzie ich kilka – mówił dziś profesor Jarosław Macała. Politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego był gościem „Rozmowy na 96 FM”.

Rozmawialiśmy o finiszującej kampanii wyborczej. Sondaże nie są jednoznaczne i trudno dziś wyrokować, kto obejmie władze. Co zatem można wykluczyć?

Możliwy jest także – zdaniem profesora Macała – wyborczy pat, który może przynieść konsekwencje w postaci kolejnych wyborów wiosną przyszłego roku.

Będzie dalej rządził rząd Morawieckiego, bo nie będzie większości, która wyłoni premiera. To będzie stan dymisji, rząd przejściowy. A możliwy jest rząd techniczny, to by oznaczało, że stworzy się większość. Jest to możliwe, ale wymagałoby to porozumienia wszystkich, bez Zjednoczonej Prawicy.