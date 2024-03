Paweł Zalewski – do tej pory – radny niezrzeszony, od 7 kwietnia chce już przynależeć do formacji. Bo w tegorocznych wyborach samorządowych do rady miasta startuje z listy Janusza Kubickiego. Dokładniej z komitetu Zielona Góra 2050.

Skąd taka zmiana u Zalewskiego?

Gość „Rozmowy na 96 FM” podkreśla także, że będzie to swego rodzaju kontynuacja działań pomiędzy nim, a prezydentem Kubickim.

