– Będzie trudno dostać się do Rady Miasta, ale spróbuje to zrobić – mówił Paweł Towpik. Gość „Rozmowy na 96 FM”, radny Dzielnicy Nowe Miasto kandyduje z Komitetu Wyborczego Wyborców Adama Hreszczyka.

Jak postrzega swoje szanse?

Myślę, że będzie ciężko, bo dużo osób startuje. Mnie nie stać na kosztowną kampanię, ale mam nadzieję, że się dostanę. Wybory do Rady Miasta nie ułatwiają kandydatom bezpartyjnych, musi być lista, metoda Dontha mówi o przekroczeniu pięcioprocentowego progu wyborców.

Co udało się zrobić do tej pory i co jest dziś największym wyzwaniem? – Problemem jest brak odpowiednich środków na remonty dróg w Dzielnicy Nowe Miasto – dodaje nasz gość.

Głównym punktem zapalnym była ilość środków, które miasto przeznacza na infrastrukturę w Nowym Mieście na drogi, chodniki. Zainicjowałem taki pomysł 3-procentowego funduszu inwestycyjnego dla dzielnicy. Poparła to grupa radnych, ale nie udało się, bo ludzie pana Kubickiego doprowadzili do tego, że taka uchwała nie weszła w życie.

