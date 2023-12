Jakie wnioski po spotkaniu w Paradyżu ma prezydent Nowej Soli? Jacek Milewski obok włodarzy Zielonej Góry i Gorzowa podpisał Nowe Porozumienie Paradyskie.

W Rozmowie na 96 FM prezydent Nowej Soli mówi, że temat podziału administracyjnego powraca cyklicznie, mniej więcej co 20 lat.

Samorządowcy mają dobrą cechę, że przewidują. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że warto porozmawiać. Nawet, jeśli przyjmiemy wariant optymistyczny, nawet jeśli jest to tylko opracowanie naukowe, które nie wywołuje skutku praktycznego, to jednak wydaje nam się, że czemuś ono służy i dlatego zaprosiliśmy do dyskusji szerokie grono.