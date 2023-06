– Nie ma zbyt wielu optymistycznych wskaźników, by udzielić absolutorium prezydentowi – mówił Marcin Pabierowski. Zielonogórski radny Platformy Obywatelskiej był gościem „Rozmowy na 96 FM”.

Za półtora tygodnia odbędzie się sesja absolutoryjna z wykonania budżetu za pierwsze półrocze tego roku. Jak zagłosuje PO? – Na razie analizujemy, ale jest dużo kwestii, które budzą nasze wątpliwości – mówił Pabierowski.

Pabierowski dodaje, że miasto wciąż nie rozwiązało sprawy związanej z dofinansowaniem zielonogórskiej koszykówki.

Nie ma cały czas realizacji uchwały Rady Miasta, która pozwalała na finansowanie klubu. To jest wojna prezydenta, klub cierpi, to jest oburzające. Do tego jakość dróg, które są nierówne, nie ma bieżących napraw oraz zadłużenie miasta, które wzrosło z 390 milionów złotych do 420.