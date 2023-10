Inteligentny System Transportu, jego działanie – to główny temat „Rozmowy na 96 FM”. Dziś gościliśmy Krzysztofa Staniszewskiego z Departamentu Zarządzania Drogami w zielonogórskim magistracie.

ITS to system, który ma usprawnić komunikację w mieście. Gość „Rozmowy na 96 FM” stwierdził, że powoli kończy się wdrażanie tego systemu.

Już teraz można sprawdzić, jak działa system. Miasto powoli chce przyzwyczajać do jego funkcjonowania kierowców.

Jeśli jest na to czas i prąd, ale nie ma możliwości pewnego włączenia całej sygnalizacji, to włączamy żółte, by kierowcy się powoli przyzwyczajali. Podobnie działało to na ulicy Krętej. Tam już działa to w kolorze. to jest pierwszy obiekt, który włączyliśmy w kolorze.