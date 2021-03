– Zarząd województwa uprawia socjotechnikę – uważa Kazimierz Łatwiński, radny wojewódzki z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Gość programu „Rozmowa na 96 FM” pytany był przez nas o sytuację w sejmiku województwa. Przypomnijmy, trwa polityczny pat. Koalicja straciła większość zdolną do rządzenia, a opozycja nie dysponuje odpowiednią liczbą głosów, by odwołać zarząd i marszałek.

Dwa dni temu kluby opozycyjne zagłosowały przeciwko poprawkom do budżetu. W poprawkach zarząd chciał przeznaczyć więcej pieniędzy m. in. na lubuska służbę zdrowia. Co na to Kazimierz Łatwiński?

Kazimierz Łatwiński twierdzi, ze poprawki do budżetu należało rozdzielić. – Chcieliśmy wydzielić tematy związane ze zdrowiem – mówił nasz gość.

