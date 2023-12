Jaki to był rok dla Zielonej Góry? Kolejne podsumowania mijających dwunastu miesięcy w ostatniej w tym roku Rozmowie na 96 FM. Krzysztof Sikora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze uważa, że to przede wszystkim rok wielu inwestycji, głównie drogowych.

Sikora jako flagową inwestycję wskazuje oddanie do użytku obwodnicy południowej. Co jeszcze?

Miasto postawiło na ITS. On się jeszcze musi dotrzeć, też nie wszystkim pasuje jeszcze każde skrzyżowanie, ale docelowo będzie to poprawa komfortu podróżowania po mieście. Do tego parking przy Palmiarni, on też rozwiązuje dużo kłopotów. Mieliśmy dużo ciekawych inwestycji drogowych.

A co się nie udało? Tu nasz gość wskazuje na wydarzenia i utrudnienia związane z wiaduktem na Zjednoczenia. Sikora pytany był też o kąpielisko w Ochli. Zielonogórzanom nie udało się skorzystać z niego w kończącym się roku. Prezes ZGK jest przekonany, że choć data oddania obiektu do użytku opóźni się o sezon, to będzie on hitem wśród mieszkańców miasta.

Ochla jako inwestycja, to nowe miejsce rekreacji, który jest ogromnym wysiłkiem inwestycyjnym miasta, który pozostanie tu na lata. My oblegaliśmy albo basen odkryty w Drzonkowie, albo musieliśmy jechać do Dąbia lub Niesulic. Są tacy, którzy pozostaną przy jeziorach, ale są tacy, dla których to będzie miejsce zmieniające jakość życia w mieście.

Więcej podsumowań w całej Rozmowie na 96 FM. Ta do zobaczenia na wZielonej.pl.