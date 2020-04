Psycholog, prawnik, terapeuta do spraw uzależnień – specjaliści czekają na telefon. Od niemal miesiąca przedstawiciele poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oferują swoją pomoc.

Zainteresowanie jest duże, tak jak dużo jest problemów, z którymi dzwonią mieszkańcy. Mówiła o tym w Rozmowie na 96 FM Lucyna Poźniak, kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom zielonogórskiego MOPS-u.

Są to różne pytania, nie tylko związane z pandemią, choć głównie z nią związane. Mogę podać przykłady. Dzwoni do nas pani, która pracuje w laboratorium, nie radzi sobie ze stresem, gdy musi badać próbki wirusa. Nawet strażacy dzwonią do nas, którzy odczuwają stres w związku z wyjazdami i możliwością zarażenia się. Dzwonią też osoby, których dotknęła śmierć bliskich.