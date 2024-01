86 autobusów ma obecnie do dyspozycji Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze. Wśród nowości, które pojawiły się w minionym roku są tzw. minibusy, które można zobaczyć m.in. na terenie starówki.

Jacek Newelski kierownik działu przewozów w MZK, uważa, że minibusy cieszą się sporym zainteresowaniem pasażerów.

Wpięliśmy w siatkę połączeń cztery nowe obszary. Linia nr 17 obsługuje os. Przyjaźni, natomiast od 6 grudnia wpięliśmy Stare Miasto, os. Morelowe i Słowackiego. W autobusie są bramki liczące. Ok. pół tysiąca osób dziennie korzysta z minibusów, w dni robocze, zaś w weekendy ok. 300 pasażerów.

Możliwe, że mniejsze pojazdy w przyszłości pojawią się też na innych trasach. A co z Dzielnicą Nowe Miasto? Jak tam wygląda spełnianie komunikacyjnych potrzeb zielonogórzan?

Jeżeli popatrzymy na przestrzeni ostatnich lat, to obsługa w Dzielnicy Nowe Miasto się podwoiła. Jarogniewice również od tego roku dostali kurs szkolny. Wiadomo, że mieszkańcy chcieliby jak najwięcej kursów, ale my musimy patrzeć przez pryzmat finansów i możliwości wykorzystania autobusów.

Newelski przyznał, że włączenia do obsługi komunikacyjnej wymagałoby też sołectwo Stożne. – Na tę chwilę nie możemy sobie na to pozwolić, ale myślimy, jak to zrobić – dodał Newelski, z którym cała Rozmowa na 96 FM do zobaczenia na wZielonej.pl.