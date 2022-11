– Polki nie rodzą, bo piją alkohol? – nie milkną słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. O wypowiedź zapytany był w Rozmowie na 96 FM Jerzy Materna, poseł PiS uważa, że szef partii rządzącej chciał zwrócić uwagę na problem.

– Musimy o tym rozmawiać – uważa lubuski parlamentarzysta.

To nie jest, że Kaczyński coś sobie wydumał. A może trzeba czasami postawić odważną tezę i wywołać głębszą dyskusję? Nie można od razu powiedzieć, że to nie jest prawda. Bo to jest prawda, jest problem z alkoholizmem.