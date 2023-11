Co dalej z połączeniami kolejowymi Zielona Góra-Wrocław? Samorząd województwa lubuskiego wciąż nie doszedł do porozumienia z Dolnośląskimi Kolejami odnośnie połączeń do Wrocławia. Jest nadzieja, ze ta sytuacja się zmieni.

Przypomnijmy, niebawem, bo już 9 grudnia nowa siatka połączeń. Na dziś bez bezpośredniej destynacji Zielona Góra-Wrocław. Czy ten stan ulegnie zmianie? O to pytaliśmy dziś członka zarządu województwa lubuskiego, Grzegorz Potęgę.

Grzegorz Potęga dodał, że być może w styczniu przyszłego roku dojdzie do kompromisowego rozstrzygnięcia.

Czekamy zatem na konkretne rozwiązania. Dodajmy, ze “Rozmowa na 96 FM” od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30.