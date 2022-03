– Pomoc zielonogórskim koszykarzom jest potrzebna i niezbędna – mówił dziś Grzegorz Potęga. Radny wojewódzki z ramienia Koalicji Obywatelskiej i prezes Lubuskiego Związku Koszykówki był gościem programu „Rozmowa na 96 FM”.

Potęgę pytaliśmy o kwotę w wysokości 900 tysięcy złotych, która trafiła na konto Enei Zastalu BC z Urzędu Marszałkowskiego. Nasz gość stwierdził, że klub już w ubiegłym roku otrzymywał taką pomoc samorządową.

Potęga twierdzi, że pomoc klubowi się należy i zastanawia się, dlaczego wcześniej miasto potrafiło pomagać klubowi, a od dwóch lat już nie.

Chodzi o to, ze pan prezydent stwierdził, iż w Zastalu są nieprawidłowości. Mijają lata, Janusz Jasiński składa odpowiednie dokumenty do wszystkich potrzebnych organów w tym państwie, m. in. do KRS-u, a pan prezydent tylko mówi. Dlaczego nie ma zawiadomienia do prokuratury i powiadomienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego?