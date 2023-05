Ekopracownie w szkołach – to pomysł Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziś o ekologii w „Rozmowie na 96 FM”. Gościem był prezes placówki Mariusz Herbut.

Placówki mają szanse zdobyć dofinansowanie na budowę nowoczesnej ekopracowni. – Mają one zwiększyć świadomość ekologiczną wśród młodzieży – mówił Herbut.

Te ekopracownie są podzielone na dwa kierunki: przyrodniczą i odnawialnych źródeł energii. Chodzi o doposażenie szkół, można to przedstawić we wniosku to tak, by można ciekawiej poprowadzić lekcję przyrody.