Czy marszałek Elżbieta Polak zostanie odwołana ze swojej funkcji? Coraz bliżej sesja sejmiku województwa lubuskiego. My badamy polityczny grunt i pytamy o przyszłość pani marszałek i całego zarządu poszczególnych radnych wojewódzkich.

Dziś gościem „Rozmowy na 96 FM” był jeden z nich Edward Fedko z opozycyjnego Samorządowego Lubuskiego. Nasz gość dziwił się, że punkt o odwołaniu pojawił się dopiero pod sam koniec sejmikowych obrad.

Dziwi mnie fakt, że ten punkt został wprowadzony jako jeden z ostatnich. Z reguły są to początkowe elementy sesji, ostatnie punkty nie mają zbyt wielu obserwatorów, ale może o to chodzi, by o tych sprawach informować jak najmniej mieszkańców.