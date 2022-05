Co dalej z terenem wokół Medyka? Można powiedzieć, że pomysł na zagospodarowanie tego terenu wciąż dzieli szpital i miasto.

O tym rozmawialiśmy z dr. Markiem Działoszyńskim. Prezes Szpitala Uniwersyteckiego był gościem „Rozmowy na 96 FM”. Przypomnijmy, Rada Miasta przyjęła uchwałę intencyjną w tej sprawie. W dużym skrócie: miasto chce ograniczyć działalność na tym terenie do zadań rekreacyjnych. Szpital chce m. in. przebudować układ komunikacyjny. Czy wobec braku zgody miasta na rozbudowę szpital ma związane ręce?

Szpital stara się o kwotę 35 milionów złotych z Polskiego Ładu. Czy ta kwota może przepaść? – Mam nadzieję, ze miasto ma dobre intencje przystępując do planu zagospodarowania – mówił Marek Działoszyński.

Zobaczymy, zakładam, że mimo wszystko wygra zdrowy rozsądek. Chcemy przystąpić do Polskiego Ładu i przeznaczyć tę kwotę 35 milionów złotych na rewitalizację. To się będzie działo, by inwestycja została zrealizowana dla dobra mieszkańców Zielonej Góry.