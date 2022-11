– To nie była wpadka, a celowa strategia i zabieg polityczny – mówiła dziś dr Anita Kucharska Dziedzic. Posłanka Nowej Lewicy odniosła się w „Rozmowie na 96 FM” do słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

Przypomnijmy, w sobotę Kaczyński powiedział, że młode kobiety zachodzą późno w ciążę, bo piją alkohol. Kucharska Dziedzic twierdzi, że to celowy zabieg.

Ja nie sądzę, by to się panu Kaczyńskiemu wyrwało, w związku z jego znaną niechęcią do kobiet. To jest strategia i wojna o elektorat młodych sfrustrowanych mężczyzn, którzy głosują na Konfederację. Pan Kaczyński chciałby przejąć ten elektorat.