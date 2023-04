Jak już Was informowaliśmy – powstaje nowy klub o nazwie PSL – Zielona 2050. I co ciekawe – formacja chce się dostać do zielonogórskiej rady miasta. Na antenie Radia Index postanowiliśmy więc zapytać – czy nowy klub będzie konkurencją dla formacji Janusza Kubickiego „Zielona Razem”?

Według Roberta Górskiego, radnego miasta, nowy klub może być konkurencją. Górski zapowiada jednak, że „Zielona Razem” nastawia się jednak przede wszystkim na współpracę.

Dzięki koalicji z PSL liczymy, że miastu będzie też łatwiej zdobyć środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego. Bo PSL także tam ma dużo powiedzenia.

Więcej na ten temat do usłyszenia i zobaczenia we wtorkowej „Rozmowie na 96FM”.