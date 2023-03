Co dalej z wiaduktem przy alei Zjednoczenia? Jak idą pracę? Postanowiliśmy to sprawdzić. Tym bardziej, że miał to być remont za 13 milionów, a z czasem okazało się, że potrzebna jest jednak budowa obiektu od nowa. Rozbiórka już się skończyła, stare pozostały tylko fundamenty pod ziemią.

Dlaczego? To tłumaczy Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora departamentu zarządzania drogami w Urzędzie miasta.

Żeby to była przebudowa, a nie budowa. To ma znaczenie administracyjne. Wszystkie praktycznie przęsła zostały już rozebrane. Wczoraj był odbiór. Jedna nitka jest już właściwie gotowa.

Miasto złożyło też wniosek o dofinansowanie na budowę wschodniej nitki.

Czekamy na decyzję ministra, dokumentacja jest praktycznie na ukończeniu. Jak tylko będzie pozytywna decyzja, to ogłosimy przetarg.

