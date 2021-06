– 15 zadań powinno być zrealizowanych do końca tego roku – mówi o zwycięskich projektach w tegorocznym Budżecie Obywatelskim Piotr Dubicki.

Przedstawiciel Urzędu Miasta Zielona Góra, pełnomocnik prezydenta ds. konsultacji społecznych i budżetu obywatelskiego był gościem Rozmowy na 96 FM. Co teraz czeka zwycięskie projekty?

Te duże zadania, opiewające na kwotę 1 mln zł, czeka przetarg. Nie zawsze budowlańcy zgłaszają się do przetargów, to jest poza kompetencjami urzędu. Jeżeli nikt nie zgłosi się do wykonania zadania, to wtedy ponownie będziemy musieli ogłosić przetarg. Zgodnie z uchwałą, zwycięskie zadania powinny być zrealizowane do końca tego roku.