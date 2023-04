Zaczynamy od „Rozmowy na 96FM” i pytania co dalej z budynkiem pasywnym Urzędu Marszałkowskiego. Żeby obiekt powstał, potrzebne jest pozwolenie na budowę od prezydenta miasta, Janusza Kubickiego. Zgody wciąż nie ma, przez co realizacja inwestycji stoi pod dużym znakiem zapytania.

Dziś już wiadomo, że jeśli do budowy dojdzie, to na pewno z opóźnieniem. Radni sejmiku województwa lubuskiego zaapelowali więc do prezydenta Kubickiego o wydanie w końcu decyzji. Czy włodarz miasta takim zachowaniem działa na szkodę regionu? – zapytaliśmy o to dr Sławomira Kotylaka z Platformy Obywatelskiej, który był gościem naszej wtorkowej „Rozmowy na 96FM”.

Nasuwa się pytanie – co dalej z inwestycją? Czy zaplanowane na nią pieniądze przepadną? Kotylak twierdzi, że nie.

„Rozmowa na 96FM” od poniedziałku do piątku, zawsze o 9.30.