– Stan polskiej edukacji jest niezadowalający na różnych płaszczyznach – mówiła dziś w Radiu Index Bożena Mania. Prezeska lubuskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego była gościem „Rozmowy na 96 FM”.

Nauczyciele w całym kraju chcą protestować, domagają się m. in. wyższych zarobków. A Bożena Mania mówi wprost: Nie jest dobrze w naszej oświacie.

Protest Związku Nauczycielstwa Polskiego nie jest przeciwko komuś, tylko przeciwko temu, w jaki sposób i w jakich warunkach pracują nauczyciele. Mówiąc o tym, że jestem reprezentantem ZNP, mówię o całej gamie oświatowej od przedszkola aż do szkoły wyższej.

Naszego gościa zapytaliśmy o to, czy jest możliwy strajk w najbliższym czasie. Do takiego doszło w 2019 roku. Bożena Mania stwierdziła, że dziś ważniejsza jest rzetelna informacja mówiąca o tym, co jest niekorzystnego w systemie polskiej edukacji.

Ten strajk wtedy był jednym z największych zrywów, wyszliśmy poobijani. Te działania mają charakter informacyjny, charakter promocji pewnych działań, które proponujemy. Edukacja idzie na równi pochyłej.

My dodajmy, ze nauczyciele w całym kraju planują zorganizowane miasteczka edukacyjnego w Warszawie. Odbędzie się ono 15 października w Warszawie.