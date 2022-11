– Wojsko Polskie oblało test – w taki sposób wczorajsze wydarzenia na Lubelszczyźnie komentował dziś Andrzej Brachmański, radny „Zielonej Razem”, a w przeszłości wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Przypomnijmy, kilka kilometrów od granicy z Ukrainą spadł pocisk rosyjskiej produkcji. Zginęły dwie osoby. Jak do tej sprawy dziś odnosi się nasz gość?

Ja myślę, że to jest wypadek i takie się rzeczy zdarzają. Tak naprawdę to jest oblany test Wojska Polskiego. Bo jeśli wojna jest na pograniczu, to ja rozumiem, że wojska przeciwlotnicze są w gotowości bojowej i monitorujemy to, co się dzieje. Przynajmniej wiemy, z jakiego kierunku ta rakieta nadleciała. My jako Polacy dowiadujemy się o tym od Amerykanów.