– Nawet jeśli te hasła są wulgarne, to jeszcze nie są powodem, by wchodzić w tłum z pałkami – mówi o działaniach policji przy okazji protestów w Warszawie Andrzej Brachmański. Radny Zielonej Razem i były wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji był gościem Rozmowy na 96 FM.

Brachmański skrytykował na antenie Radia Index działania służb przy okazji protestów kobiet, które mają związek z zaostrzeniem ustawy aborcyjnej.

Oczywiście, wszystkie działania policji służą zastraszaniu. Nas zawsze uczono, że odpowiedź musi być adekwatna do tego, co się dzieje. Nawet jeżeli podczas marszu jest spora agresja słowna i te hasła na kartonach przekraczają granice przyzwoitości, to jeszcze nie powód, by wchodzić w tłum z pałkami.