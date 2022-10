Bardzo ciekawa inicjatywa skierowana do młodych Lubuszan będzie miała miejsce już w najbliższą sobotę.

To warsztaty z edukacji obywatelskiej. Organizatorami są Instytut Równości i Lubuski Strajk Kobiet. Dziś o warsztatach rozmawialiśmy z Agnieszką Chyrc.

Gościni „Rozmowy na 96 FM” wspominała o potrzebie organizacji takich spotkań z młodzieżą. Czego miałyby one dotyczyć?

Któż z nas nie miał takich sytuacji, by załatwić jakąś sprawę urzędową? Nasza szkoła nie uczy takich rzeczy. Postanowiliśmy zrobić to społecznie, by młodzi ludzie mogli zobaczyć, czym jest samorządność, trójpodział władzy, czy aktywizm się opłaca. To jest ważne dla każdego.