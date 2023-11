– Bierzemy kredyty, żeby się rozwijać jako miasto – mówił dziś Andrzej Brachmański. Radny Zielonej Razem w Rozmowie na 96 FM odpowiadał na słowa oponentów w ratuszu na temat zadłużania miasta.

Przypomnijmy, projekt przyszłorocznego budżetu Zielonej Góry zakłada deficyt na poziomie 200 mln zł. Andrzej Brachmański przekonuje, że miasto wciąż ma bezpieczną przestrzeń do pożyczania środków na inwestycje.

Deficyt na koniec roku powinien wynieść ok. 50 proc. dochodów miasta. Cały kredyt idzie na rozwój miasta. Dochody mniej więcej pokrywają wydatki bieżące. Można by założyć, że nie bierzemy kredytu, dochodami pokrywami wydatki i nic nie robimy. Czy to zostałoby kupione? Że nie ma żadnych nowych inwestycji w mieście?