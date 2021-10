Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiada zmiany w zasiłkach. Wejdą one w życie od 1 stycznia 2022 roku. Co to oznacza w praktyce? Od nowego roku spóźnienie w opłaceniu składek nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego.

To nie koniec rewolucji w zasiłkach. Zmiany czekają jeszcze m.in. w zakresie wysokości świadczeń oraz okresu ich pobierania. Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w lubuskiem.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, czyli takie z którego korzystają m.in. przedsiębiorcy i osoby z nimi współpracujące, nie będzie już ustawało z powodu nieterminowego opłacenia składek. Innymi słowy, przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, również gdy opłacili składki po terminie

Zmienią się także zasady wypłaty zasiłku chorobowego za czas spędzony w szpitalu. Jak mówi Muchowska – będzie on wyliczany na korzystniejszych zasadach.

Obecnie jest on niższy od standardowej stawki procentowej i wynosi co do zasady 70 proc. podstawy wymiaru. Od nowego roku, miesięczny zasiłek chorobowy będzie przysługiwał w wysokości 80 proc. bez względu na to, czy dotyczy osoby hospitalizowanej czy przebywającej w domu.

Co ważne – od 2022 roku podstawy wymiaru zasiłku nie będzie się obliczać na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków – bez względu na ich rodzaj -nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Dotychczas były to 3 miesiące kalendarzowe. Według nowych przepisów po ustaniu ubezpieczenia będzie można pobierać zasiłek chorobowy do 91 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.