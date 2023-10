Lubuscy świadczeniobiorcy wolą otrzymywać pieniądze z ZUS na konto w banku – tak wynika z danych zebranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w naszym regionie. Obecnie przelew świadczenia na rachunek w banku otrzymuje niemal 80 proc. lubuskich klientów ZUS. Jeszcze w 2005 roku było ich nieco ponad 40 proc., a w 2008 roku – połowa.

Jak mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w Lubuskiem, seniorzy doceniają wygodę, szybkość, a przede wszystkim bezpieczeństwo, jakie gwarantuje konto bankowe.

Wypłata świadczeń na rachunek bankowy jest rozwiązaniem bezpiecznym. Ogranicza ryzyko kradzieży środków w wyniku oszustw znanych np. jako metoda „na wnuczka” czy „na policjanta”. Gotówka dostarczana bezpośrednio do domu, w pełnej wysokości, naraża seniorów na niebezpieczeństwo kradzieży lub oszustwa. Przelew na konto gwarantuje terminowe i bezpieczne otrzymanie pieniędzy. Nieotrzymanie świadczenia na czas jest zazwyczaj efektem tego, że przekaz pocztowy został zbyt późno dostarczony do domu lub czeka nieodebrany na poczcie.

Wpływy są zdecydowanie wygodniejsze także wtedy, gdy senior wyjeżdża i nie ma kto odebrać jego świadczenia.

Wówczas mogą one trafić z powrotem do ZUS. Przelew bankowy wyklucza takie sytuacje.Seniorzy mogą korzystać z bezpłatnego podstawowego rachunku płatniczego. Tę usługę proponuje już wiele banków. Zwiększone ubankowienie pozwala również na ograniczenie kosztów związanych obrotem gotówkowym ponoszonych przez budżet, czyli wszystkich obywateli. Dyspozycję wypłaty świadczenia na konto w banku można wydać w każdej chwili wypełniając wniosek EZP. Można to zrobić na dwa sposoby – w formie papierowej i złożyć bezpośrednio w placówce bądź wysłać pocztą lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS.