Jak co roku w czerwcu, aby zrekompensować inflację i uwzględnić procesy gospodarcze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ruszył z waloryzacją kapitału emerytalnego, zgromadzonego na kontach ubezpieczonych. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. Rezultat wyliczeń będzie można sprawdzić w Internecie.

Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w naszym regionie.

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji składek wynosi 114,87, co oznacza wzrost o 14,87 proc., a środków na subkoncie 109,91, czyli o 9,91 proc. więcej. Wskaźnik waloryzacji składek w tym roku jest równy nominalnemu wzrostowi przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w ubiegłym roku. Oznacza to, że składki na ubezpieczenie emerytalne zostaną zwiększone o tę wartość w porównaniu do ubiegłego roku.