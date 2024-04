Dwa tysiące czterysta – tyle umów o dzieło podpisanych zostało w roku 2023 w województwie lubuskim. Tak wynika z najnowszych danych udostępnionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Umowy zgłosiło 276 na każde 10 tys. lubuskich płatników. Wykonawców umów o dzieło było natomiast 123 na każde 10 tys. ubezpieczonych z naszego województwa.

W jakich branżach tego typu umowy były najczęściej zawierane? To tłumaczy Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Najczęściej pracowali oni w branżach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, przetwórstwo przemysłowe oraz w handlu i naprawie pojazdów samochodowych. Po kolejnym, trzecim roku funkcjonowania rejestru umów o dzieło można stwierdzić, że umowy zgłaszane są do ZUS przede wszystkim przez płatników składek. Najczęściej są to podmioty prowadzące działalność naukową i techniczną, w zakresie informacji i komunikacji oraz przetwórstwa przemysłowego, które zgłaszają do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 9 osób. Umowy o dzieło w większości przypadków zawierane są na okresy nie dłuższe niż 9 dni.