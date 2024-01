Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przekazywanie płatnikom informacji o stanie rozliczeń ich kont na koniec 2023 roku. Informacje będą dostępne na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS. Każdy płatnik dowie się, czy na jego koncie w ZUS jest nadpłata, niedopłata, czy też saldo zerowe. Zobaczy również wysokość przekazanych w minionym roku wpłat i należności, które zostały nimi pokryte.

O szczegółach mówi Agata Muchowska, rzecznik ZUS w Lubuskiem.

Płatnicy, którzy spłacają zadłużenie w ratach, otrzymają informację o kwocie, jaka pozostała do spłaty. W informacji są uwzględnione wyłącznie deklaracje rozliczeniowe albo opłacone składki, które wpłynęły do 31 grudnia 2023 r. Jeżeli płatnik korygował dokumenty rozliczeniowe albo wpłacał składki po tej dacie, to aktualne saldo konta może sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS. Niewielkie zaległości można spłacić zwiększając bieżącą wpłatę. Przy wyższych kwotach trzeba doliczyć odsetki za zwłokę. Można je obliczyć za pomocą kalkulatora, który jest dostępny na stronie internetowej zus.pl.