Umawianie się na konkretną wizytę ma być jednym ze środków ostrożności, wprowadzonych w lubuskich oddziałach ZUS. Składkowicze unikną w ten sposób nie tylko kolejek, ale też będą mniej narażeni na zarażenie się koronawirusem od innych petentów.

Umawiać się na spotkania z doradcami ZUS można telefonicznie. Pracownicy instytucji przypominają też o innych formach załatwiania spraw w ich urzędzie. Jeśli nie muszą one być rozwiązywane ” twarzą w twarz” warto zrobić to z przez telefon lub mailowo. Cały czas do dyspozycji petentów jest też Platforma Usług Elektronicznych.