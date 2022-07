Upały i dekoncentracja to latem główne powody wypadków przy pracy. W niektórych branżach wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do wypadku. Co zrobić, gdy już tak się stanie? Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć i nastąpiło w związku z pracą.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym kwartale 2022 r. w wypadkach przy pracy ucierpiało ponad 11 tysięcy osób. To o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Tylko w lubuskiem do końca kwietnia poszkodowane w wypadkach przy pracy zostały 272 osoby, z czego dwie doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w naszym regionie.

Wypadki najczęściej zdarzają się w górnictwie i wydobywaniu, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz rekultywacji, a także w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Najmniej narażeni są informatycy oraz finansiści. Ponad 60 proc. wypadków spowodowanych jest nieprawidłowym zachowaniem pracownika.

Nasuwa się tym samym pytanie, na co może liczyć ubezpieczony, który ulegnie wypadkowi w pracy. Jak mówi Muchowska – w grę wchodzi tutaj jednorazowe odszkodowanie, które w wyniku śmierci należy się także członkom rodziny, a także na rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową i dodatek pielęgnacyjny.

Rodzina zmarłego może otrzymać rentę rodzinną. Kwota świadczenia zależy od wysokości zarobków i stażu pracy. Osoby, które pracują „na czarno” często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji na jakie narażają siebie i swoją rodzinę. W razie nieszczęścia nie przysługuje im żadne świadczenie wypadkowe. W praktyce oznacza to, że zostanie bez środków do życia i bez możliwości podjęcia pracy ze względu na stan zdrowia.

Należy pamiętać, że aby ubiegać się o świadczenie wypadkowe trzeba złożyć wymagane dokumenty, m.in. protokół ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, który wystawia pracodawca. Do wniosku należy również dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia. Jeśli ZUS uzna, że dokumenty są niewystarczające, może zażądać od zakładu pracy lub poszkodowanego dodatkowych wyjaśnień.