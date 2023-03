Już za kilka dni ruszy wypłata dodatkowego świadczenia rocznego, czyli tzw. „trzynastek ” emerytów i rencistów. I co ważne – nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże świadczenia z urzędu.

„Trzynastka” przysługuje wszystkim, którzy na 31 marca będą mieli przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty, albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w Lubuskiem.

Zgodnie z ustawą tzw. „trzynastki” będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca. W tym roku jest to 1588,44 zł brutto. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Osobom uprawnionym do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, ZUS wypłaci dodatkowe roczne świadczenie w maju.

Jeżeli termin wypłaty przypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy, to ZUS wypłaci świadczenia przed dniem wolnym.

Jeśli np. termin płatności emerytury lub renty to 10 kwietnia, a tym roku jest to poniedziałek wielkanocny, to uprawniony otrzyma swoje świadczenie wraz z „trzynastką” jeszcze przed tą datą. Osoby, które pobierają zasiłki i świadczenia przedemerytalne 1 maja dostaną dodatkowe środki jeszcze przed „majówką”. Pierwsze wypłaty tzw. „trzynastek” ZUS wykona 31 marca z uwagi na to, że 1 kwietnia wypada w sobotę.