Uniwersytet Zielonogórski opublikował na swojej stronie organizację przyszłego roku akademickiego. Harmonogram dotyczy studiów stacjonarnych.

Według zamieszczonej grafiki rok akademicki 2021/2022 rozpocznie się w piątek 1 października. To na ten dzień zaplanowana jest uroczysta inauguracja. Zimowa sesja egzaminacyjna zaplanowana jest od 29 stycznia do 11 lutego. Kolejne dwa tygodnie to sesja poprawkowa. W semestrze letnim zaliczenia i egzaminy będą się odbywały pomiędzy 17 a 30 czerwca 2022 roku. Sesja egzaminacyjna zostanie przeprowadzona tradycyjnie we wrześniu.