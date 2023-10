Narodowy Fundusz Zdrowia cały czas zachęca do korzystania z programów profilaktyki raka piersi oraz szyjki macicy. Tym bardziej, że decyzją Ministerstwa Zdrowia poszerzona została liczba pań, które będą mogły z tych badań skorzystać. Zmiany szykują się już od listopada.

Do tej pory z badań profilaktycznych pod kątem raka piersi mogły skorzystać kobiety pomiędzy 50, a 69 rokiem życia. Co się zmieni od listopada? To zdradza mówi Joanna Branicka, rzecznik prasowy NFZ w Lubuskiem.

Mammografię w ramach przesiewowego programu będą mogły wykonać już Panie od 45 do 74 roku życia. Czyli jeszcze więcej Pań będzie mogło z tego programu skorzystać. Będzie się to odbywało na takich samych zasadach jak dotychczas.

Z bezpłatnych badań mogą skorzystać panie, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany szykują się również w programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Jeżeli chodzi o program profilaktyki raka szyjki macicy, to przypomnę, że program ten jest kierowany do kobiet od 25 do 59 roku życia. Tutaj również ten przedział wiekowy zostanie zmieniony. Od listopada z programu będą mogły skorzystać panie do 64 roku życia.

Branicka zachęca więc do korzystania z bezpłatnych badań. Tym bardziej, że tylko w 2020 roku na raka szyjki macicy zmarło ponad 2 tysiące Lubuszanek. Listę gabinetów, w których badania można wykonać, znajdziecie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.