Jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego, z zawodu informatyk, z pasji miłośnik motoryzacji ze sportowym zacięciem. Mateusz Wujciów, to kolejny absolwent naszej uczelni, który może pochwalić się sukcesami. Wśród nich tytuł Motoryzacyjnego Influencera Roku.

Od kilku lat z powodzeniem buduje swoją wyścigową Hondę Civic. Jak sam mówi wszystko zaczęło się od resoraków, gier wyścigowych i oglądania serii „Szybcy i Wściekli” W pracy korzysta z klawiatury komputerowej. W wolnych chwilach tej z zaworami. Naszego rozmówce pytamy, dlaczego wybór padł na Hondę Civic.

Padł wybór akurat na ten model Hondy, którą mam już dziesięciu lat. Pierwotnie moim marzeniem był Nissan Skyline, ale wygrał budżet. Mogłem kupić takie auto, ale zrozumiałem, że jak już się je nabędzie, to utrzymanie go będzie kosztowne. Wszystkie za i przeciw pomogły mi w wybraniu obecnego auta. I tak o tych dziesięciu lat systematycznie ją rozwijam. Zaczęło się od naprawy zawieszenia, naprawy gaźnika. Samochód powoli usprawniałem.

Obecnie Civic Mateusza jest odciążony, na wyposażeniu ma kubełkowego fotele, posiada także klatkę bezpieczeństwa. Silnik to pierwotna jednostka o pojemności 1, 3 litra, seryjne są tłoki i blok silnika, wał i korbowody, reszta osprzętu jest złożona z innych silników. Głowica jest z silnika 1.6 gdzie były zmienne fazy rozrządu. Z seryjnych 75 KM udało się uzyskać 140KM. Mateusz swoje sukcesy na torze oraz ciekawostki związane z mechaniką samochodową pokazuje także na kanale YouTube.

Mój kanał nazywa się Mateusz Wujciów, na kanale pokazuje rzeczy typowo teoretyczne. Czyli jak przygotować samochód na tor lub na co zwracać uwagę, jeżeli chodzi o hamulce. Takie bardzo praktyczne wskazówki, kiedy jedziemy naszym samochodem i nagle pojawiają się jakieś niepokojące znaki, przez co dużo osób nie ma tej świadomości, a to doprowadza do incydentów. Często można o wiele wcześniej wykryć, to, co stanie się z naszym samochodem.