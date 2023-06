Zarząd województwa lubuskiego z absolutorium i wotum zaufania za wykonanie budżetu za 2022 rok! Radni sejmiku w obu przypadkach zagłosowali w większości „za”, choć podczas poniedziałkowej sesji sejmiku było gorąco.

Podczas sesji jednym z ważniejszych punktów był raport o stanie województwa lubuskiego. Marszałek Elżbieta Polak stwierdziła, że miniony rok z uwagi na wojnę w Ukrainę i inflację, był wyjątkowy trudny. Jednocześnie zaznaczyła, iż to samorząd kreuje politykę poszczególnych regionów.

To samorząd jest kreatorem polityki regionalnej. To, jaką mamy gospodarkę, również nie bez znaczenia są nasze strategie, w tym strategia województwa. Oczywiście zależy to od naszych firm, na co miała wpływ inflacja i wojna. Nasze zadania staraliśmy się realizować bez zarzutu.